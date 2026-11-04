mercredi, 04/11/2026   
   Beyrouth 19:05
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Forces armées yéménites : Nous avons mené trois opérations militaires ce matin. La première a ciblé un radar sur la péninsule d’Al-Qahmah, au nord de Jizan, à l’aide d’un drone, atteignant directement sa cible.

      En Lien

      Médias israéliens :  un Congrès démocrate, « coup dur » pour Trump et Israël

      Médias israéliens :  un Congrès démocrate, « coup dur » pour Trump et Israël

      Forces armées yéménites : La troisième opération a ciblé le bâtiment du commandement et du contrôle des garde-frontières à Jizan à l’aide d’un missile balistique, faisant des morts et des blessés parmi les soldats et officiers de l’armée saoudienne.

      Forces armées yéménites : La troisième opération a ciblé le bâtiment du commandement et du contrôle des garde-frontières à Jizan à l’aide d’un missile balistique, faisant des morts et des blessés parmi les soldats et officiers de l’armée saoudienne.

      Forces armées yéménites : La deuxième opération a ciblé le camp d’Akfah à Najran avec un missile balistique et a atteint son objectif avec succès.

      Forces armées yéménites : La deuxième opération a ciblé le camp d’Akfah à Najran avec un missile balistique et a atteint son objectif avec succès.