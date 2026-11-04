Pékin : éviter une reprise des hostilités au Moyen-Orient est « une priorité absolue »

Pékin a dit mercredi s’employer activement sur le front diplomatique pour « éviter une reprise des hostilités » au Moyen-Orient, « une priorité absolue » selon le gouvernement chinois.

« La priorité absolue est d’éviter une reprise des hostilités au Moyen-Orient, qui serait désastreuse pour les populations de la région », a déclaré lors d’un point de presse régulier une porte-parole des Affaires étrangères chinoises, Mao Ning, en évoquant les récents efforts chinois et les rencontres cette semaine avec des responsables d’Iran, d’Arabie Saoudite et d’Oman.

Le président chinois Xi Jinping a reçu lundi Haïtham ben Tariq, sultan d’Oman, médiateur dans le conflit et riverain du détroit d’Ormuz. Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi s’est entretenu le même jour séparément avec de hauts responsables iranien et saoudien.

La Chine a des intérêts importants au Moyen-Orient. Plus de la moitié des importations chinoises de brut transporté par voie maritime provenait l’an dernier de la région et transitait majoritairement par le détroit d’Ormuz, selon la société d’analyse Kpler.

L’Iran destinait à la Chine plus de 80 % de ses exportations de pétrole avant la guerre, selon Kpler.

La Chine est un partenaire stratégique et économique primordial pour l’Iran. Mais elle a aussi des relations étroites avec les pays arabes du Golfe, avec lesquels elle a considérablement développé sa coopération économique et diplomatique durant la dernière décennie.

L’économie de la deuxième puissance économique mondiale, tributaire des échanges commerciaux et d’approvisionnements extérieurs, a été impactée par la crise au Moyen-Orient. Pékin déploie depuis des mois une activité discrète mais soutenue pour un règlement diplomatique et une réouverture du détroit d’Ormuz, y compris récemment avec la menace d’une nouvelle confrontation à haute intensité.

« La Chine estime que la stabilité au Moyen-Orient et dans la région du Golfe ne concerne pas seulement le bien-être des pays et des populations de la région, mais revêt également une grande importance pour le maintien de l’approvisionnement énergétique international ainsi que pour la paix et la sécurité mondiales », a dit Mao Ning.

Source : AFP