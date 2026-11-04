USA : Un raz-de-marée démocrate aux élections de mi-mandat inflige à Trump un revers cinglant

Les démocrates ont signé une victoire sans appel mardi avec une majorité acquise aux deux chambres du Congrès américain lors d’élections de mi-mandat qui ont tourné au désastre pour Donald Trump et les républicains.

Le Parti démocrate a pris le contrôle de la Chambre américaine des représentants, selon les projections mardi de CNN et NBC, en remportant au moins 244 sièges à la Chambre qui en compte 435.

Dans le Sénat, les démocrates contrôlent 53 sièges contre 41 pour les républicains.

Ce basculement des deux chambres du Congrès, encore inimaginable il y a un an, ouvre une ère d’incertitude pour Donald Trump à deux ans de son départ de la Maison Blanche et pourrait restreindre ses pouvoirs.

Après avoir menacé de mettre « son veto à tout » en cas de défaite et lancé des accusations de fraude électorale en amont du scrutin, le président républicain a dit au New York Times qu’il accepterait le résultat des élections, après avoir

Il a toutefois refusé d’endosser la responsabilité de la défaite, assurant sur sa plateforme Truth Social que les républicains auraient gagné s’il avait été lui-même « sur le bulletin ». Il avait pourtant demandé meeting après meeting à ses partisans de faire comme s’il y figurait.

La déroute électorale des républicains a été alimentée en grande partie par le mécontentement des électeurs à la guerre contre l’Iran et au coût de la vie qui en a découlé.

Mercredi, Donald Trump a admis dans un entretien téléphonique avec la chaîne Fox News, que la guerre en Iran était « en partie » responsable de la monumentale défaite de son parti.

Sénat

Le premier coup de tonnerre de la soirée est venu de Caroline du Sud (sud-est), où la démocrate Annie Andrews a ravi le siège de sénatrice à Darline Graham, choisie personnellement par Donald Trump comme candidate après la mort de son frère Lindsey Graham en juillet.

Au Texas, James Talarico deviendra le premier sénateur démocrate élu dans ce bastion conservateur depuis 1992. Encore plus surprenant, la démocrate Gina Hinojosa a été élue gouverneure face au sortant et favori Greg Abbott.

Les démocrates ont aussi réussi à faire basculer des sièges de sénateur en Caroline du Nord, en Iowa, ou encore en Ohio, tous largement remportés par Donald Trump en 2024.

Le Kansas qui n’avait pas élu de sénateur démocrate depuis 1932, a enregistré la victoire d’Adam Hamilton.

Le démocrate Troy Jackson a été élu sénateur dans le Maine, État du nord-est des États-Unis, selon les médias américains, faisant basculer un nouveau siège à son parti dans ces élections de mi-mandat.

Au Michigan, le candidat d’origine égyptienne Abdul El-Sayed est provisoirement crédité de 51,8% des votes contre 46,3% pour son rival républicain Mike Rogers, après le dépouillement de près de 74% des bulletins.

Parmi les seules consolations pour Donald Trump, les candidats républicains dans son bastion de Floride ont gardé les sièges de sénateur et de gouverneur.

Source : Avec AFP