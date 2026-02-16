lundi, 16/02/2026
Beyrouth 19:28
Cheikh Qassem : Nous ne sommes pas favorables à des concessions gratuites et nous nous opposons à toute tutelle américaine ou arabe.
16-02-2026 16:36 PM
En Lien
Cheikh Qassem : Nous poursuivrons dans notre jihad et notre résistance, avec détermination à défendre la vérité et la volonté de sacrifice, nous ne leur permettrons pas d’atteindre leurs objectifs. Nous poursuivrons le combat sur la voie des commandants martyrs et des moudjahidines.
16:45
Cheikh Qassem : L’Iran a su résister et continuera de résister, si Dieu le veut. Il est toujours victorieux et, grâce à ses atouts, il est invincible.
16:42
Cheikh Qassem à l’État libanais : Mettez fin à toute action se réclamant du « monopolisation des armes », car l’action du gouvernement est responsable de la cupidité de l’ennemi.
16:40