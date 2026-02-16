lundi, 16/02/2026   
    Cheikh Qassem : Pourquoi le gouvernement ne se réunit-il pas régulièrement pour discuter du plan visant à obtenir la souveraineté et de son calendrier ?

      Cheikh Qassem : Nous poursuivrons dans notre jihad et notre résistance, avec détermination à défendre la vérité et la volonté de sacrifice, nous ne leur permettrons pas d’atteindre leurs objectifs. Nous poursuivrons le combat sur la voie des commandants martyrs et des moudjahidines.

      Cheikh Qassem : L’Iran a su résister et continuera de résister, si Dieu le veut. Il est toujours victorieux et, grâce à ses atouts, il est invincible.

      Cheikh Qassem à l’État libanais : Mettez fin à toute action se réclamant du « monopolisation des armes », car l’action du gouvernement est responsable de la cupidité de l’ennemi.

