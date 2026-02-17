mardi, 17/02/2026   
    Ayatollah Khamenei : Le président américain ne cesse de répéter que son armée est la plus forte du monde. Or, même la plus forte armée est vulnérable aux coups qui l’empêchera de se relever

      USA : Fusillade lors d’un match de hockey dans l’État du Rhode Island. 3 tués, dont l’auteur des tirs, et quatre autres blessées.

      Ay. Khamenei : Le porte-avions américain est une arme redoutable mais l’est davantage l’arme capable de le couler

      Ayatollah Khamenei : Le peuple iranien ne prêtera pas allégeance à des dirigeants corrompus comme ceux qui sont actuellement au pouvoir aux USA

