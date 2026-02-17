mardi, 17/02/2026
Ayatollah Khamenei : On prétend avoir envoyé un porte-avions vers l’Iran. Mais plus dangereux encore que le porte-avions lui-même, c’est l’arme capable de le couler dans les profondeurs de la mer
17-02-2026 12:56 PM
USA : Fusillade lors d’un match de hockey dans l’État du Rhode Island. 3 tués, dont l’auteur des tirs, et quatre autres blessées.
13:18
Ay. Khamenei : Le porte-avions américain est une arme redoutable mais l’est davantage l’arme capable de le couler
13:01
Ayatollah Khamenei : Le peuple iranien ne prêtera pas allégeance à des dirigeants corrompus comme ceux qui sont actuellement au pouvoir aux USA
13:00