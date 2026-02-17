mardi, 17/02/2026   
    Ayatollah Khamenei : Trump a récemment déclaré que les USA étaient incapable d’éliminer l’Iran depuis 47 ans, et je lui dis : vous n’y arriverez pas non plus

      USA : Fusillade lors d’un match de hockey dans l’État du Rhode Island. 3 tués, dont l’auteur des tirs, et quatre autres blessées.

      Ay. Khamenei : Le porte-avions américain est une arme redoutable mais l’est davantage l’arme capable de le couler

      Ayatollah Khamenei : Le peuple iranien ne prêtera pas allégeance à des dirigeants corrompus comme ceux qui sont actuellement au pouvoir aux USA

