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Correspondant d’Al-Manar : des avions de combat israéliens ont mené des raids visant des hauteurs aux abords de Mashghara, les hauteurs de Jabbour et Toumat Niha.
26-11-2026 22:43 PM
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