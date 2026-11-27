Du pétrole pour tous ou pour personne : l’Iran s’oriente vers l’activation du « blocus contre blocus »

Par Mohammad Khawajoui

L’épreuve de force se poursuit entre l’Iran et les États-Unis sans aucun signe de recul, alors que la médiation diplomatique menée par le Qatar n’a toujours pas abouti à une percée. Chaque camp cherche à accroître le coût de la confrontation pour infléchir les calculs de l’autre : Washington durcit le blocus économique tout en brandissant la menace militaire, tandis que Téhéran mise sur sa résilience et l’élévation des tensions régionales pour instaurer une « dissuasion ».

Jeudi encore, plusieurs navires et pétroliers ont été ciblés dans le détroit d’Ormuz pour avoir emprunté le « couloir sud », jugé illégal par Téhéran.

En visite sur une île du Golfe, le commandant des forces navales des Gardiens de la Révolution, Ali Azmaei, a affirmé que l’est et l’ouest du détroit sont sous le « contrôle total » de son pays, soulignant sa capacité à « changer les équations » dans ce passage stratégique. L’Iran entend ainsi imposer un nouveau régime de transit, ce à quoi s’opposent les États-Unis et les pays du Golfe qui tentent d’y faire circuler les navires sans autorisation iranienne.

Face au blocus américain visant à tarir sa principale source de revenus — le secrétaire au Trésor Scott Bessent prétendant que l’Iran n’a pu charger aucun pétrolier depuis le début de l’opération d’« isolement économique » en août dernier —, Téhéran menace de riposter.

Le vice-président du Parlement, Hamid Reza Haji Babaei, a averti que « si le pétrole iranien n’est pas exporté, aucun pétrole ne sortira de la région », prônant la stratégie du « blocus face au blocus ».

Pour Alam Saleh, professeur de relations internationales à l’Université nationale australienne, interrogé par Al-Akhbar, l’échec américain lors des deux dernières guerres a poussé Washington vers le blocus, jugé moins coûteux qu’une guerre totale.

Or, les précédents — de la « pression maximale » aux neuf derniers mois de siège — montrent que l’Iran ne cède pas mais intensifie sa résistance. Selon lui, Washington est prisonnier d’une incapacité à trouver une issue diplomatique crédible, tandis que Téhéran menace la navigation à Ormuz et les bases américaines pour obtenir une « dissuasion efficace », au risque d’un embrasement général.

Saleh résume cette impasse par le « dilemme de la victoire » : chaque camp visant des gains maximaux, l’Iran rejette le statu quo de « ni guerre ni paix » et cherche un succès militaire ou diplomatique décisif.

De son côté, le politologue téhéranais Hossein Ajorloo confie au quotidien libanais Al-Akhbar que le blocus n’est pour Washington qu’une tactique temporaire destinée à affaiblir l’Iran avant une éventuelle capitulation politique. Si cette stratégie échoue, l’option militaire reviendra au premier plan, d’autant qu’Israël pousse Washington vers la guerre.

Ajorloo ajoute que Téhéran cherche aussi à briser cette guerre d’usure qui prive son économie de devises et affaiblit sa position en vue de futures négociations. Toutefois, en multipliant les attaques contre les navires et les bases américaines pour prendre l’ascendant, l’Iran prend le risque de provoquer une guerre totale que son économie et ses infrastructures pourraient ne pas supporter.

Source : Médias