Hamad ben Jassem : Israël entretient des relations de sécurité, ouvertes et secrètes, avec tous les États du Golfe

L’ancien Premier ministre qatari, Hamad ben Jassem, a révélé qu’Israël entretient des relations de sécurité avec tous les États du Golfe, expliquant que certaines de ces relations sont publiques et d’autres secrètes.

Hamad ben Jassem a déclaré dans une interview accordée au podcast égyptien « Quelle est la solution ? » qu’« Israël cherche à consolider sa position d’« acteur clé de la sécurité dans la région ».

Il a ajouté : « Nous avons été parmi les premiers pays à établir, en dehors de tout accord, une sorte de bureau commercial avec Israël, et nous l’avons fermé après la guerre de Gaza », soulignant sa bonne connaissance des Israéliens grâce à ses relations d’affaires antérieures avec eux.

L’ancien responsable qatari a poursuivi : « Ils sont en contact avec tous les États du Golfe, notamment en matière de sécurité. Disons que ces contacts existent depuis longtemps, et ce n’est un secret pour personne », ajoutant qu’Israël entretient des relations officielles avec certains États du Golfe, tout en maintenant des relations secrètes avec d’autres pays.

Hamad ben Jassem estime qu’Israël, après la phase des confrontations militaires, cherche à passer à une nouvelle étape : la réorganisation du système de sécurité dans la région, mettant en garde contre l’ambition de Tel-Aviv de remplacer les États-Unis dans le Golfe.

Il a expliqué que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu estime que la présence américaine dans la région ne durera pas éternellement et qu’Israël peut remplacer Washington à l’avenir et remodeler les politiques et les économies régionales pour servir ses intérêts.

Selon lui, Israël parie toujours sur le jour où les États du Golfe lui demanderont sa protection, ajoutant : « Un jour, les États du Golfe pourraient dire aux Israéliens : Venez me protéger. C’est l’idée israélienne. »

Bien qu’il ait exclu la possibilité pour Israël de réaliser toutes ses ambitions, il n’a pas exclu l’émergence de nouveaux dispositifs de sécurité dans la région si la situation actuelle continue de se détériorer.

Appel à la création d’une OTAN du Golfe

Hamad ben Jassem a renouvelé son appel à la création d’une alliance de défense du Golfe similaire à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), qui pourrait être lancée avec la participation de trois ou quatre pays, avant que le reste des membres du Conseil de coopération du Golfe ne s’y joignent.

Il a critiqué l’incapacité du Conseil de coopération du Golfe et de la Ligue arabe à mettre en œuvre des accords de défense conjoints, arguant que l’absence d’une vision unifiée des menaces régionales a affaibli la capacité des États arabes à influencer les décisions internationales.

Il a qualifié les différends arabes de « querelles insignifiantes » et de « querelles puériles », critiquant les pays arabes pour avoir dépensé des sommes considérables en groupes de pression à Washington afin de cibler d’autres pays arabes, ce qui, selon lui, les a rendus ridicules

Source : Médias