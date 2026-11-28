Poutine : La Russie fait partie des rares pays capables de construire des sous-marins nucléaires

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé, ce vendredi, que la Russie figure parmi les rares nations capables de construire des sous-marins nucléaires puissants, qualifiant ces bâtiments d’armes d’envergure et d’importance mondiales.

Cette déclaration a été faite alors que M. Poutine assistait, dans la ville de Severodvinsk, à la cérémonie de hissage du pavillon naval à bord du sous-marin nucléaire polyvalent Perm, marquant ainsi son intégration au sein de la flotte russe.

« Nos bureaux d’études et nos chantiers navals disposent de technologies et de solutions d’ingénierie de pointe, d’une vaste expérience et de cadres hautement qualifiés », a déclaré M. Poutine.

Il a précisé que le Perm est le cinquième sous-marin du projet Iassen-M réceptionné par la flotte russe au cours des six dernières années. Il a souligné que les sous-marins de ce programme répondent aux exigences actuelles et futures, constituent un élément essentiel des forces navales russes et sont capables d’accomplir leurs missions avec succès dans n’importe quelle zone océanique.

Le président russe a réaffirmé la volonté de son pays de poursuivre le développement de ses forces navales, notamment sa flotte sous-marine. Il a indiqué que le chantier naval Sevmash continue de construire des sous-marins nucléaires de divers types, avec pour objectif de livrer à la marine russe cinq sous-marins lance-missiles d’ici 2030, dont trois issus du projet Iassen-M . Il a expliqué que les décisions prises en temps opportun — visant à accroître la production en série de navires et à moderniser certains systèmes d’armement — garantiront la stabilité opérationnelle des chantiers navals et de leurs entreprises partenaires. Ces mesures renforceront la stabilité économique du secteur et de l’industrie de défense, stimuleront le développement de technologies de pointe et favoriseront l’attraction de nouveaux talents, contribuant ainsi au renforcement des capacités de défense et de la souveraineté technologique de la Russie.

Poutine a exprimé sa confiance quant à la réalisation intégrale et dans les délais impartis de tous les plans visant à bâtir une flotte moderne et puissante, dotée d’armements de dernière génération, afin d’assurer la protection des intérêts nationaux russes à travers tous les océans.

Le président russe a félicité les marins ainsi que tous ceux qui ont participé à la construction, à l’équipement et aux essais du sous-marin — notamment les employés du chantier naval Sevmash, les bureaux d’études, les entreprises du secteur de la défense, les centres scientifiques et d’innovation, ainsi que les petites et moyennes entreprises de haute technologie. Il a souhaité à l’équipage plein succès dans l’accomplissement de ses missions et une navigation en toute sécurité, conformément aux traditions maritimes.

Le sous-marin Perm appartient à la quatrième génération de sous-marins nucléaires polyvalents (projet 885M). Il s’agit du premier submersible spécifiquement conçu pour emporter des missiles de croisière hypersoniques Zircon . Grâce à ses caractéristiques techniques, il est capable d’opérer en toute discrétion pendant de longues périodes dans diverses zones océaniques, tout en constituant une menace pour les formations navales et les cibles terrestres adverses.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a annoncé que Poutine tiendrait une réunion à Severodvinsk pour discuter du développement de la flotte de sous-marins nucléaires polyvalents, soulignant l’importance de la composante navale au sein de la triade nucléaire russe et son rôle dans la garantie de la sécurité du pays.

Source : Médias