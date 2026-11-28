Armée iranienne : notre défense antiaérienne a abattu un drone de reconnaissance au-dessus du détroit d’Ormuz

Le service des relations publiques de l’armée iranienne a annoncé, ce samedi, que ses forces de défense antiaérienne ont réussi à abattre un drone de reconnaissance au-dessus du détroit d’Ormuz.

Le Corps des gardiens de la Révolution islamique avait précédemment annoncé avoir abattu, depuis le début de l’agression, 20 drones américains de type « MQ-1 », 59 autres drones américains de type « MQ-9 », ainsi que 9 appareils de type « MQM-170 ».

L’abattage de ce drone américain survient dans un contexte de tensions militaires et sécuritaires accrues dans le détroit, exacerbées par l’agression américaine contre l’Iran et par le non-respect, par la partie américaine, de ses engagements pris dans le cadre du « mémorandum d’entente d’Islamabad ».

Source : Médias