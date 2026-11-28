Les forces armées yéménites ont annoncé, samedi, avoir abattu un drone de reconnaissance saoudien au large de Jizan.
Le porte-parole des forces armées yéménites, Yahya Saree, a déclaré dans un communiqué : « Nos forces armées sont parvenues à abattre un drone de reconnaissance de type « Scan Eagle », appartenant à l’ennemi saoudien, alors qu’il menait des activités hostiles au large de Jizan, et ce, à l’aide d’une arme appropriée. »
Yahya Saree a précisé qu’il s’agit du huitième appareil de ce type abattu depuis le début de l’escalade.
Raids saoudiens contre des habitations et des infrastructures dans les districts d’Al-Bayda et de Hajjah
Par ailleurs, l’agence « Saba », basée à Sanaa, a rapporté que l’aviation saoudienne a détruit la maison d’un citoyen et endommagé des habitations voisines dans la ville d’Abs, située dans l’ouest du gouvernorat de Hajjah, au nord-ouest du pays.
L’agence a également indiqué que l’aviation saoudienne a mené deux raids contre le Collège communautaire (Community College) dans la localité d’Al-Dhahaki, dans le district d’Al-Bayda, au centre du Yémen.
L’aviation de combat saoudienne a par ailleurs mené 86 frappes aériennes et tirs de missiles, ciblant Sanaa, Taez, Lahj, Saada, Hajjah et Al-Bayda au cours des dernières 24 heures, selon une déclaration distincte du général de brigade Yahya Saree.
Source : Médias