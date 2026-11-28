Les forces armées yéménites : nous avons abattu un drone de reconnaissance saoudien au large de Jizan

Les forces armées yéménites ont annoncé, samedi, avoir abattu un drone de reconnaissance saoudien au large de Jizan.

Le porte-parole des forces armées yéménites, Yahya Saree, a déclaré dans un communiqué : « Nos forces armées sont parvenues à abattre un drone de reconnaissance de type « Scan Eagle », appartenant à l’ennemi saoudien, alors qu’il menait des activités hostiles au large de Jizan, et ce, à l’aide d’une arme appropriée. »

Yahya Saree a précisé qu’il s’agit du huitième appareil de ce type abattu depuis le début de l’escalade.

Raids saoudiens contre des habitations et des infrastructures dans les districts d’Al-Bayda et de Hajjah

Par ailleurs, l’agence « Saba », basée à Sanaa, a rapporté que l’aviation saoudienne a détruit la maison d’un citoyen et endommagé des habitations voisines dans la ville d’Abs, située dans l’ouest du gouvernorat de Hajjah, au nord-ouest du pays.

L’agence a également indiqué que l’aviation saoudienne a mené deux raids contre le Collège communautaire (Community College) dans la localité d’Al-Dhahaki, dans le district d’Al-Bayda, au centre du Yémen.

L’aviation de combat saoudienne a par ailleurs mené 86 frappes aériennes et tirs de missiles, ciblant Sanaa, Taez, Lahj, Saada, Hajjah et Al-Bayda au cours des dernières 24 heures, selon une déclaration distincte du général de brigade Yahya Saree.

Source : Médias