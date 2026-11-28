La Somalie accuse les Émirats arabes unis d’avoir facilité le passage de plus de 6 000 mercenaires colombiens vers le Soudan

Le gouvernement fédéral somalien a accusé les Émirats arabes unis d’utiliser la ville de Bosaso comme point de transit pour faire passer plus de 6 000 mercenaires colombiens vers le Soudan, afin qu’ils participent aux combats en cours. Ces nouvelles accusations, qui portent sur le rôle d’Abou Dabi dans le conflit soudanais, viennent accroître les tensions dans les relations entre Mogadiscio et Abou Dabi.

Selon le site Somalia Now, ces accusations englobent également des vols et des mouvements militaires, qualifiés par le gouvernement somalien de « violations illégales » de l’espace aérien et de la souveraineté nationale. Le gouvernement lie ces activités aux Émirats arabes unis et à des réseaux soupçonnés de soutenir les Forces de soutien rapide (FSR).

Dans un rapport d’enquête diffusé mardi par la télévision nationale somalienne (SNTV), il est indiqué que les combattants colombiens sont arrivés à l’aéroport de Bosaso sous l’apparence de passagers civils, sans équipement militaire, ni uniformes ou insignes permettant d’identifier leur appartenance à une force armée. Le rapport précise qu’après leur arrivée, ils ont été transportés par bus vers une installation militaire gérée par les Émirats arabes unis dans la ville.

Le rapport souligne que ces individus n’ont été soumis à aucune des procédures habituelles d’immigration et de douane du gouvernement fédéral somalien, ce qui soulève des interrogations sur la manière dont ils ont pu entrer dans le pays et transiter par l’aéroport sans passer par les contrôles officiels.

La télévision nationale a par ailleurs rapporté la présence de ressortissants colombiens aux côtés des forces du Puntland, où ils auraient, selon la chaîne, exercé des fonctions d’instructeurs militaires. Selon le rapport, les itinéraires empruntés par les combattants et les armes traversaient plusieurs zones, notamment Amdjarass au Tchad, la région du Darfour au Soudan et la ville de Koufra en Libye, avant que les combattants n’atteignent les théâtres d’opérations où les Forces de soutien rapide (FSR) affrontent l’armée soudanaise.

L’enquête s’est également appuyée sur des données relatives au trafic aérien. La télévision nationale a indiqué avoir obtenu, auprès de l’Autorité de l’aviation civile somalienne, des informations révélant que 668 vols sont entrés dans l’espace aérien somalien au cours de l’année 2025 sans autorisation officielle des autorités aéronautiques fédérales.

Par ailleurs, le rapport fait état de 301 vols non autorisés en 2024, affirmant que ces vols ont servi au transport de combattants et de matériel militaire vers le Soudan. Il précise que ces vols ont été effectués par des appareils appartenant à des compagnies privées affrétées par les Émirats arabes unis. Le rapport cite également plusieurs compagnies aériennes, les accusant d’avoir pris part à ces opérations, sans pour autant que cela n’établisse, de manière indépendante, leur responsabilité directe. Ces accusations font suite à un rapport publié en mai dernier par l’organisation Human Rights Watch , qui a documenté le recrutement d’anciens militaires des forces colombiennes pour participer à la guerre au Soudan, indiquant par ailleurs que certains d’entre eux ont transité par le territoire somalien. Les Émirats arabes unis avaient précédemment rejeté les accusations portées à leur encontre, affirmant ne soutenir aucune des parties au conflit soudanais et ne transférer ni armes ni combattants aux « Forces de soutien rapide ».

Ces développements coïncident avec une montée des tensions diplomatiques entre Mogadiscio et Abou Dabi. Le 19 novembre, le gouvernement somalien a ordonné à l’ambassadeur émirati de quitter le pays et a rappelé son propre ambassadeur aux Émirats pour consultations ; une décision qui témoigne de l’ampleur du différend entre les deux nations concernant la souveraineté, les accords bilatéraux et la coopération en matière de sécurité.

Ces nouvelles accusations ajoutent un volet supplémentaire au contentieux diplomatique entre la Somalie et les Émirats, sur fond de controverse quant à l’utilisation du territoire et des aéroports somaliens pour des activités militaires liées au conflit régional. Mogadiscio insiste, pour sa part, sur la nécessité de respecter la souveraineté nationale et exige que le trafic aérien ainsi que les activités militaires soient placés sous la supervision des institutions fédérales somaliennes compétentes.

Source : Médias