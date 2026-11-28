La rapporteure de l’ONU Francesca Albanese, refoulée par le Costa Rica, attendue au Mexique

L’Université du Costa Rica a remis la distinction à Mme Albanese par visioconférence.

La rapporteure de l’ONU pour les Palestiniens, Francesca Albanese, est en partance samedi pour le Mexique après s’être vue interdire l’entrée au Costa Rica pour de soi-disant liens avec le terrorisme.

Mme Albanese a pris vendredi la parole depuis l’aéroport de San José, où elle est arrivée jeudi pour recevoir un titre de docteure honoris causa à l’Université du Costa Rica, un prestigieux établissement public dont la cérémonie s’est finalement déroulée par visioconférence.

« Je suis profondément indignée que le gouvernement costaricien ait diffusé de fausses informations me liant au terrorisme », a déclaré Mme Albanese au cours de cette cérémonie en ligne.

« Défendre les droits humains, ce n’est pas du terrorisme, et le gouvernement répondra de ces insinuations comme il se doit dans un État de droit », a-t-elle ajouté.

Les services costariciens de l’immigration l’ont refoulée jeudi à son arrivée dans le pays, arguant qu’elle faisait « l’objet d’une alerte internationale en raison de liens avec des actes terroristes ».

L’avocate italienne qui accuse de longue date Israël de génocide et de crimes de guerre dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, fait l’objet de sanctions de la part des États-Unis et figure sur une liste noire internationale l’empêchant d’utiliser des cartes de crédit américaines ou d’effectuer de nombreuses opérations bancaires.

Rapprochement avec Israël

« Le Costa Rica a décidé de sceller ses relations avec l’Israël de l’apartheid », a-t-elle dénoncé.

La présidente costaricienne Laura Fernandez est une proche alliée du président américain Donald Trump. Depuis sa prise de fonctions en mai, elle a également entamé un rapprochement avec Israël.

La Cour constitutionnelle du Costa Rica a ordonné vendredi son transfert vers un hôtel, puis son départ samedi pour le Mexique, où elle devait se rendre de toute façon après son séjour à San José. Mme Albanese avait initialement refusé de repartir pour la France, pays duquel elle arrivait lorsqu’elle a été refoulée.

Elle s’est dite « choquée » sur son compte X. « La Cour constitutionnelle a ordonné que l’on me laisse sortir pour aller à l’hôtel et me reposer, et la police de l’immigration ne me laisse pas partir. Suis-je détenue ?? À L’AIDE », a-t-elle écrit avant d’expliquer samedi qu’elle était finalement « hors de l’aéroport » mais n’a pas donné de détails sur son vol et sa destination.

« Jour sombre »

Plus tôt dans la journée, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’Homme, Volker Türk, s’est dit « vivement préoccupé » par le refoulement de Mme Albanese, appelant les autorités « à reconsidérer cette décision de toute urgence et à l’autoriser à entrer dans le pays ».

Une préoccupation partagée par le Comité d’experts de l’ONU, qui a estimé dans un communiqué que les accusations du Costa Rica « s’inscrivent dans un schéma plus large et alarmant de diffamation, de sanctions et d’intimidation » contre cette experte indépendante.

En remettant la distinction à Mme Albanese vendredi, le recteur de l’Université du Costa Rica, Carlos Araya, a évoqué « un jour sombre ». « Ils pourront empêcher sa présence physique, mais ils ne pourront pas empêcher (…) son combat pour la dignité humaine », a-t-il affirmé.

Opposition et organisations issues de la société civile dénoncent une dérive autoritaire et une hausse de la violence sous les deux derniers gouvernements de droite du Costa Rica, pays longtemps considéré comme l’un des plus stables et sûrs d’Amérique latine.

Jeudi soir, l’ambassadeur israélien à l’ONU, Danny Danon, avait salué la démarche du Costa Rica, jugeant que « ceux qui exploitent leur mandat de l’ONU pour diffuser une propagande ignoble, légitimer des organisations terroristes (…) doivent en répondre ».

Depuis octobre 2023, Israël mène une guerre génocidaire à Gaza, qui a fait plus de 74 000 morts et plus de 176 000 blessés parmi les Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants, tout en détruisant environ 90 % des infrastructures de l’enclave.

Selon des analystes, le bilan réel du génocide israélien à Gaza pourrait atteindre 200 000 morts, tandis que 60 à 70 % du territoire serait sous occupation israélienne.

Source : Avec AFP