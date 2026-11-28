Mokhber : Nous n’ouvrirons pas le détroit d’Ormuz et nous ne tolérerons pas la poursuite du blocus

Mohammad Mokhber, conseiller du Guide de la Révolution et de la République islamique d’Iran, a affirmé ce vendredi que son pays n’ouvrirait pas le détroit d’Ormuz, soulignant par ailleurs qu’il ne permettrait pas la poursuite du blocus.

Auparavant, le commandant de l’armée iranienne, le général Amir Hatami, avait donné des instructions au commandant de la marine, l’amiral Shahram Irani, visant à renforcer davantage la fermeture du détroit d’Ormuz — un atout géopolitique majeur et une composante indissociable de la puissance de Téhéran.

Le général Hatami a conditionné la réouverture du détroit au respect des sept exigences iraniennes ; faute de quoi, le passage « se fermera jour après jour, rendant la situation de plus en plus difficile pour l’ennemi ».

Il a également averti que « si l’ennemi commettait une nouvelle folie », ses infrastructures seraient détruites à une échelle dépassant tout ce que l’on pourrait imaginer.

Concernant l’état de préparation de l’Iran, les responsables de Téhéran assurent que les forces armées iraniennes répondront à toute menace — quel qu’en soit le niveau ou la nature — de manière immédiate, efficace et sans aucune restriction géographique.

Cette situation intervient alors que Téhéran mène des opérations offensives et défensives contre des navires en infraction ainsi que contre des aéronefs américains. Parallèlement, l’Iran maintient la fermeture du détroit d’Ormuz en riposte aux agressions et aux ingérences américaines dans la région, ciblant notamment les pétroliers qui tentent de franchir le détroit en violation de ses directives, sous l’incitation des États-Unis.

Source : Médias