L’Irak ordonne l’unification des tarifs douaniers et déjoue une tentative de contrebande de pétrole à Kirkouk

Le Premier ministre irakien a ordonné l’unification des tarifs douaniers ainsi qu’une augmentation des allocations en devises étrangères destinées aux voyageurs.

Par ailleurs, les services de renseignement irakiens ont annoncé avoir déjoué une tentative de contrebande de pétrole brut dans la province de Kirkouk. Ils ont saisi un conteneur renfermant 18 réservoirs en plastique remplis de pétrole brut — soit un volume total de 36 000 litres — qui étaient destinés à être passés en contrebande.

L’agence a précisé avoir arrêté deux individus soupçonnés de contrebande de pétrole brut à Kirkouk, ajoutant que ces derniers sont passés aux aveux.

Ces directives concernant l’unification des tarifs douaniers s’inscrivent dans le cadre des mesures gouvernementales visant à harmoniser la politique et les procédures douanières aux postes-frontières irakiens, y compris ceux situés dans la région du Kurdistan.

Le 6 avril 2026, le Conseil ministériel pour l’économie avait annoncé un accord sur l’unification de la politique douanière avec les points de passage de la région, incluant les tarifs douaniers et les politiques de protection de la production nationale.

Source : Médias