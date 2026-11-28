Marine des Gardiens de la Révolution : Explosion d’un pétrolier dans le détroit d’Ormuz après avoir heurté une mine marine

La force navale des Gardiens de la Révolution iraniens a annoncé, ce vendredi, qu’une explosion s’était produite sur un pétrolier au nord de l’île de Ghanam. L’incident est survenu alors que deux pétroliers tentaient de traverser le détroit d’Ormuz en empruntant un itinéraire non autorisé ; le second navire a été contraint de faire demi-tour à la suite de l’événement.

La force navale a précisé que l’explosion a été causée par la collision de l’un des pétroliers avec une mine marine, alors que les navires tentaient de franchir le détroit clandestinement, sans respecter les voies de navigation autorisées.

Les Gardiens de la Révolution ont établi un lien entre la diminution des tentatives de passage par des itinéraires non autorisés ces derniers jours et le renforcement de leur contrôle naval des deux côtés du détroit d’Ormuz.

Jeudi, la marine iranienne avait annoncé que deux pétroliers avaient été touchés par des explosions et des incendies au nord du port de Khasab, après avoir heurté des mines marines. Elle a précisé que l’un des navires était un « supertanker » transportant plus de deux millions de barils de pétrole brut, ajoutant qu’il avait été laissé en proie aux flammes après l’incident.

La marine iranienne avait précédemment averti qu’elle réagirait avec fermeté face à tout mouvement de navires dans le détroit d’Ormuz impliquant la désactivation des systèmes de navigation.

Téhéran mène des opérations offensives et défensives contre les navires en infraction ainsi que contre les aéronefs américains. Par ailleurs, l’Iran maintient une forme de blocage du détroit d’Ormuz en réponse aux agressions et aux ingérences américaines dans la région, ciblant les pétroliers qui tentent de traverser le détroit en violation de ses directives, sous l’incitation des États-Unis.

Armée iranienne : une surveillance renforcée du détroit d’Ormuz

Dans ce contexte, le porte-parole de l’armée iranienne, Mohammad Akrami-Nia, a déclaré mercredi dernier, lors d’une rencontre avec des commandants et des membres des forces aériennes, que les navires devaient « se coordonner avec les forces armées iraniennes » pour garantir un passage en toute sécurité par le détroit d’Ormuz.

Le porte-parole a précisé que « le niveau de surveillance de cette voie maritime a été accru grâce au déploiement de nouveaux systèmes et à l’amélioration des systèmes existants ».

Akrami-Nia a souligné que l’état de préparation de l’armée s’est renforcé par rapport au passé, indiquant qu’« une surveillance et un contrôle plus stricts sont désormais exercés sur le détroit d’Ormuz ».

Il a par ailleurs rapporté qu’au cours des dernières semaines, compte tenu de la situation régionale et de « passages non autorisés », les navires ayant emprunté le détroit d’Ormuz « sans coordination » avec les forces armées iraniennes ont été exposés à « des risques accrus » et ont heurté des mines.

Source : Médias