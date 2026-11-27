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Syrie : deux soldats syriens tués par des tirs inconnus dans la province de Deraa au sud (ministère de la Défense)
27-11-2026 12:44 PM
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