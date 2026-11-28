Washington Post : la base navale américaine à Bahreïn face à un avenir incertain

Les dégâts causés à la base devraient dépasser les 400 millions de dollars

Neuf mois après le début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran, l’avenir de la base navale de la Cinquième flotte américaine demeure incertain, estime le quotidien américain Washington Post, lequel rapporte que les responsables militaires américains reconnaissent qu’il est impossible de savoir quand, voire si, la base de sécurité nationale de Bahreïn reprendra ses activités d’avant-guerre.

Selon le quotidien, seule une petite partie des plus de 8 000 militaires et membres du personnel, auparavant stationnés sur le site y est encore présente. Les quartiers où les militaires américains vivaient autrefois dans des villas et des appartements, disposant de commodités telles qu’un cinéma et une épicerie, sont aujourd’hui largement désertés.

Les dégâts causés à la base devraient dépasser les 400 millions de dollars, admet le Service de recherche du Congrès américain.

Les destructions, visibles depuis les principales autoroutes, ont également alimenté le mécontentement croissant des Bahreïnis, qui se demandent si l’accueil des forces américaines sur leur territoire n’a pas rendu leur pays moins sûr, selon le Washington Post.

Les États-Unis ont pris le contrôle de la base après le départ des forces britanniques en 1971. Celle-ci a ensuite servi de plaque tournante navale clé pendant la guerre du golfe Persique de 1991 et l’invasion de l’Irak menée par les États-Unis en 2003.

Ces dernières années, elle s’est imposée comme un centre majeur des opérations navales dirigées contre l’Iran.

L’installation a été la cible de frappes iraniennes répétées entre février et juin, après le lancement, le 28 février, d’une guerre d’agression contre l’Iran par les forces américaines et israéliennes. Cette agression a entraîné le martyr du Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Ali Khamenei, ainsi que de plusieurs hauts responsables militaires et civils.

Les forces armées iraniennes ont ciblé cette importante installation militaire américaine quelques heures seulement après le début de l’agression. Des vidéos ont montré des drones iraniens frappant la base et provoquant de puissantes explosions. Des images accessibles au public ont ensuite révélé l’étendue des dégâts subis par l’installation navale américaine.

Dans une lettre adressée, le 23 novembre, au secrétaire général des Nations unies et au président en exercice du Conseil de sécurité, le représentant iranien auprès de l’ONU, Gholam-Hossein Darzi, a dénoncé le rôle de Bahreïn dans la facilitation de l’agression militaire américaine contre l’Iran, en mettant son territoire, son espace aérien et ses installations militaires à la disposition des forces américaines.

Il a notamment reproché à Manama d’avoir mis son territoire, son espace aérien et ses installations militaires à la disposition des forces américaines. Il a averti que Bahreïn devait assumer la responsabilité internationale de son rôle dans la facilitation de ces attaques.

Plus récemment, le Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a annoncé, la semaine dernière, que ses unités de missiles et de drones avaient pris pour cible deux radars associés aux systèmes de défense aérienne Patriot de l’armée américaine, déployés sur deux bases à Bahreïn.

Source : Médias