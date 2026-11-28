Commandant de la marine iranienne: les ports iraniens sont pleinement opérationnels malgré le blocus américain

Le commandant de la marine iranienne a affirmé que les ports du pays restaient pleinement opérationnels et que des efforts étaient en cours pour briser le blocus naval américain, soulignant que la voie maritime vitale de la République islamique d’Iran ne pourrait être coupée malgré les tentatives de perturber son économie.

Lors d’une interview accordée le vendredi 27 novembre à la radio-télévision de la République islamique d’Iran (IRIB), le contre-amiral Shahram Irani a rejeté la propagande ennemie concernant la situation maritime de l’Iran.

« L’ennemi n’a atteint aucun de ses objectifs », a-t-il déclaré, ajoutant qu’une partie de sa présence régionale avait déjà été réduite et que ses forces avaient été contraintes de battre en retraite.

Le contre-amiral Irani a déclaré que les forces armées iraniennes avaient réussi à stopper l’avancée de l’ennemi en mer, le maintenant à distance en mer d’Oman et le nord de l’océan Indien.

Selon lui, l’ennemi a initialement cherché à atteindre les zones maritimes de l’Iran, y compris sa zone économique exclusive, ses eaux territoriales et ses eaux intérieures, avec l’ambition de rapprocher les ports, le littoral et les îles du pays ; néanmoins, la détermination et la résilience du peuple et des combattants iraniens, conjuguées à une étroite coordination entre la marine de l’armée et la force navale du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), ont contrecarré ces plans.

L’ennemi, a-t-il déclaré, ne cherchait désormais plus qu’à pouvoir traverser désespérément le détroit d’Ormuz, tandis que son avancée vers l’Iran avait été stoppée.

Le commandant de la marine iranienne a déclaré que l’ennemi tentait de couper l’artère économique de l’Iran en recourant à diverses mesures et en multipliant les tentatives de blocus.

« Grâce à Dieu, le transit se poursuit et nos ports sont opérationnels aujourd’hui », a-t-il affirmé.

Il a par ailleurs rendu hommage aux marins iraniens, aux équipages des navires et aux travailleurs des pétroliers, qui œuvraient sans relâche pour assurer la continuité des activités maritimes.

Il a ensuite déclaré que les forces armées iraniennes continuaient d’exercer leur contrôle sur le champ de bataille maritime et qu’elles maintiendraient leur position avec force.

Soulignant les nouvelles directives transmises aux forces armées, le contre-amiral Shahram Irani a indiqué que l’Iran ne serait plus soumis à des restrictions géographiques dans l’exécution de ses missions.

Source : Médias