Afghanistan: sept élèves tués dans une explosion accidentelle près d’une école

Une explosion accidentelle à proximité d’une école à Asadabad, dans l’est de l’Afghanistan, a tué samedi sept élèves et en a blessé près d’une une centaine d’autres, a annoncé le porte-parole adjoint du gouvernement Hamdullah Fitrat.

« Selon les premiers éléments d’enquête, une explosion a eu lieu dans un dépôt de matières explosives appartenant à des compagnies minières, situé près de cette école, en raison de négligences et d’un manque de précaution », a-t-il indiqué sur X.

« Sept élèves ont été tués et 99 blessés », a-t-il ajouté, un bilan confirmé par le ministère de l’Intérieur.

« L’explosion a eu lieu près de l’école Shagai », à Asadabad, le chef-lieu de la province de Kounar, a indiqué de son côté à l’AFP Sami-ul-Haq Haq Bayan, chef du département provincial de l’Information et de la Culture.

Sept corps ont été transportés à l’hôpital provincial et une partie des blessés ont pu rentrer chez eux, a-t-il précisé.

A l’hôpital provincial à Asadabad, un correspondant de l’AFP a pu voir des blessés âgés de huit à 15 ans.

L’enquête se poursuit, ont indiqué les responsables gouvernementaux.

Source : AFP