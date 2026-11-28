Initiative parlementaire pour maintenir la présence de la FINUL au Liban-Sud après décembre 2026

Deux délégations parlementaires ont remis deux messages au président de la République et au Premier ministre libanais réclamant le lancement d’une initiative internationale visant à soutenir le maintien de la présence de l’ONU dans le Sud du Liban, a rapporté l’agence de presse officielle ANI.

Lors de deux rencontres réalisées séparément par chaque délégation avec le général Joseph Aoun et Nawaf Salam, les deux délégations proposent d’agir avec le président de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies et les ambassadeurs des États membres, en vue de lancer une action de l’ONU soutenant le maintien de la présence de la FINUL après le 31 décembre 2026, sans réduction de son mandat ni des tâches qui lui sont assignées.

La délégation qui a rencontré le Président de la République comprenait les députés Michel Moussa, Edgar Traboulsi, Nasser Jaber et Melhem Khalaf, tandis que la délégation qui a rencontré le Premier ministre comprenait les députés Qassem Hashem, Adnan Traboulsi, Najat Aoun Saliba, Firas Hamdan, Bilal Al-Hashimi, Hagop Terzian et Melhem Khalaf.

Les députés ont souligné que les travaux menés dans le cadre de cette initiative se poursuivront afin de formuler une position parlementaire unifiée, par le biais de nouvelles mesures et positions qui seront annoncées successivement.

Cette démarche a débuté par une lettre adressée aux membres du Conseil de sécurité de l’ONU affirmant l’engagement en faveur de la poursuite de la mission de la FINUL, suivie de la préparation d’une étude juridique et relative aux droits humains qui clarifie les fondements et les obligations justifiant le maintien de la force internationale dans le Sud.

Cette décision s’inscrit dans le contexte de l’initiative signée par 86 des 128 députés, reflétant une position parlementaire qui transcende les clivages politiques, sectaires et régionaux, affirmant l’attachement à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Liban, mettant fin à l’occupation israélienne, étendant l’autorité de l’État libanais avec ses propres forces sur l’ensemble de son territoire et instaurant le monopole de l’État sur les armes.

Les organisateurs de cette initiative ont souligné que le Liban ne sollicite pas une présence internationale comme alternative à son État et à ses institutions, mais se tourne plutôt vers l’ONU pour soutenir l’armée libanaise et obtenir une assistance de l’État afin de protéger les civils, d’assurer le retour des habitants dans leurs villages et de préserver la stabilité.

Ils ont insisté sur le fait que la fin du mandat de la FINUL ne devait pas engendrer de vide sécuritaire ou politique, et que tout transfert de responsabilités devait être sûr, bien planifié et simultané à la fin de l’occupation, au renforcement des capacités de l’armée libanaise et à l’extension de l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire.

L’objectif est de protéger le Liban d’un vide, de préserver sa souveraineté et de garantir que l’État soit seul détenteur de l’autorité, du pouvoir de décision et de la responsabilité de protéger tous ses citoyens

Source : Agence