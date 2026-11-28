Pezeshkian : l’Iran n’oubliera pas le massacre de Minab

Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a déclaré que les États-Unis et Israël seraient tenus pour responsables de l’attaque meurtrière perpétrée contre l’école primaire de Minab, dans le sud de l’Iran. Il a souligné que l’Iran n’oublierait jamais cette atrocité, qui a coûté la vie à de nombreux enfants, enseignants et parents.

« Le gouvernement américain et le régime israélien portent la responsabilité de l’assassinat des 168 enfants de Minab », a écrit M. Pezeshkian dans un message sur X, le vendredi 27 novembre.

« Nous n’oublierons jamais », cette atrocité a-t-il souligné.

Il a fait remarquer qu’il n’existait pas de douleur plus grande, pour un père, que de devoir enterrer un enfant qu’il devrait encore tenir dans ses bras.

Le président iranien a souligné que cette atrocité exposait au grand jour la politique de deux poids deux mesures de ceux qui prétendent défendre les droits de l’homme.

Aux premières heures de l’agression militaire américano-israélienne non provoquée contre l’Iran, le 28 février, deux missiles Tomahawk ont frappé l’école primaire Shajareh Tayyebeh et ses abords. L’attaque a coûté la vie à au moins 180 personnes, dont 168 enfants âgés de sept à douze ans. Vingt-six enseignantes sont également tombées en martyres.

Le vice-président iranien chargé des affaires juridiques, Majid Ansari, a déclaré la semaine dernière que le pays avait engagé des poursuites judiciaires aux États-Unis et dans quatre pays européens, à la suite de l’attaque de missiles américaine contre l’école de Minab.

Il a ajouté que le gouvernement iranien avait transmis des éléments de preuve aux tribunaux de ces cinq pays ; certaines procédures ont déjà été officiellement engagées, tandis que d’autres sont en cours d’enregistrement.

Source : Avec PressTV