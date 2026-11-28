La ministre de l’Environnement met en garde contre le vol par l’ennemi des décombres du Sud, susceptibles de constituer des preuves de crimes de guerre

La ministre de l’Environnement, Tamara Zein, a mis en garde contre le vol par l’armée israélienne des décombres dans les villages du sud du Liban détruits, notamment ceux qui demeurent sous occupation, estimant que cette pratique risque de faire disparaître des preuves matérielles susceptibles de permettre au Liban de documenter des crimes de guerre et de réclamer des comptes ainsi que des réparations.

Cette mise en garde figure dans un document intitulé « Documentation scientifique et responsabilité environnementale : préserver la mémoire et les droits nationaux », préparé à l’occasion de la présentation du rapport « La Nakba documentaire : impact de l’agression israélienne sur les archives et les bibliothèques du Liban-Sud (Jabal Amel) », organisé par l’Association des bibliothèques libanaises et le Laboratoire des archives et des médias numériques, en partenariat avec l’association Bladi.

La ministre a annoncé avoir transmis ce document et les données qu’il contient au vice-Premier ministre, Tarek Mitri, chargé de préparer le dossier libanais relatif au droit international humanitaire, afin qu’il soit intégré au dossier qui sera présenté mercredi prochain lors d’une réunion du Conseil des droits de l’homme à Genève.

Mme Zein a souligné que les décombres des habitations et des quartiers détruits constituent des témoignages matériels des destructions et une partie de la mémoire des habitants. Leur déplacement hors de leurs sites d’origine porte atteinte à la mémoire collective et au lien des populations avec leur territoire, tout en faisant craindre la disparition d’éléments de preuve pouvant contribuer à documenter les crimes de guerre israéliens. Elle a appelé à informer les opinions publiques libanaise et internationale, à documenter les sites bombardés et à préserver les éléments matériels encore disponibles.

Évoquant les conséquences de l’agression menée depuis octobre 2023, la ministre a rappelé qu’aux milliers de victimes et de blessés s’ajoutaient la destruction de quartiers, d’infrastructures, de sites historiques et de lieux de culte, ainsi que la transformation profonde de la géographie des villages touchés.

Elle a également qualifié d’« écocide » les dommages infligés aux forêts, aux sols, aux ressources en eau, à l’air et aux écosystèmes marins, soulignant leurs conséquences durables sur la santé, la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance et les droits des générations futures. Plus de 16.000 hectares de terres agricoles et forestières auraient été incendiés, près de 2.000 hectares auraient été pulvérisés au glyphosate, tandis que des centaines d’hectares de vergers auraient été rasés et des milliers d’oliviers arrachés et volés.

Les pertes environnementales ont dépassé 512 millions de dollars à la fin de 2024, tandis que celles de 2026 n’ont pas encore été évaluées. Le coût du premier ensemble d’interventions environnementales d’urgence est, pour sa part, estimé à environ 300 millions de dollars.

Rappelant que la réhabilitation des écosystèmes endommagés constitue une priorité du ministère depuis sa prise de fonctions en février 2025, la ministre Zein a assuré que les opérations de surveillance sur le terrain et les analyses scientifiques se poursuivraient afin de vérifier l’étendue des dégâts, de lutter contre la désinformation, d’identifier les interventions nécessaires et d’évaluer les pertes et les besoins en financement, tout en préservant les preuves utiles aux procédures de responsabilité et de réparation.

Elle a enfin souligné le rôle essentiel des médias, des chercheurs et des universités dans la préservation de la mémoire de ces événements, ainsi que l’importance du soutien des partenaires et des bailleurs de fonds aux programmes de reconstruction. « Protéger la mémoire des lieux n’est pas moins important que reconstruire ce qui a été détruit », a-t-elle affirmé, rappelant que garantir aux habitants le droit de retourner sur leurs terres et d’y retrouver leur vie constitue une responsabilité nationale collective.

Source : ANI