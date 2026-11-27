USA : Une manifestation à New York contre la vente des propriétés palestiniennes en Cisjordanie et Jérusalem-est

Des militants ont organisé une manifestation jeudi soir dans le quartier de Midwood à Brooklyn, New York, pour protester contre un événement organisé par une société israélienne commercialisant des biens immobiliers et des terres à l’insu de leurs propriétaires palestiniens.

Des militants ont affirmé que cet événement encourage la vente de propriétés dans les colonies israéliennes construites sur des terres palestiniennes en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-est.

Des militants solidaires du peuple palestinien et des membres du groupe juif antisioniste Neturei Karta ont participé à la veillée. Les manifestants brandissaient des drapeaux palestiniens et des banderoles proclamant : « La Palestine n’est pas à vendre. »

La manifestation a été marquée par des tensions et des affrontements entre manifestants pro-palestiniens et pro-israéliens.

« Maison de luxe à Jérusalem à vendre »

Il y a une semaine, une agente immobilière israélienne a mis en vente une vieille maison appartenant à des propriétaires palestiniens dans la ville occupée de Jérusalem-est pour environ 20 millions de dollars.

Nava Itzkowitz a publié une annonce photo sur son compte Facebook la montrant se promenant à l’intérieur de la vieille maison qui surplombe le Dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa, avec le commentaire : « Maison de luxe à Jérusalem à vendre. »

Le gouvernorat de Jérusalem a condamné cette annonce, affirmant que la propriété avait été confisquée à ses propriétaires palestiniens. Il a également accusé les organisations israéliennes de colonisation de transformer des maisons palestiniennes confisquées en investissements immobiliers lucratifs, commercialisant ainsi des biens profondément liés à l’histoire, à l’identité et au patrimoine palestiniens.

Les associations de colons s’emploient activement à s’emparer de davantage de maisons palestiniennes et à en expulser les propriétaires, notamment dans la vieille ville, à Silwan et à Sheikh Jarrah. Les associations Ateret Cohanim et Elad se distinguent parmi les entités actives dans ce domaine, car leurs actions sont liées à des projets visant à étendre la présence des colonies au sein des quartiers palestiniens, par la saisie de propriétés et la création d’avant-postes de colonisation et de sites touristiques.

En mars dernier, Ghada Saasaa, militante palestino-canadienne, a été surprise par une publicité sur Instagram de la société américaine Keller Williams, invitant les Canadiens à acheter les propriétés de sa famille sur des terres palestiniennes volées par des colons en Cisjordanie à des prix réduits, en prétendant qu’il s’agissait de terres israéliennes.

Saasaa a déclaré à l’époque dans un clip vidéo : « Je suis ici aujourd’hui parce que Keller Williams organise une offre immobilière honteuse pour vendre mon terrain, pour vendre des terres palestiniennes. »

Source : Médias