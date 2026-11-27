Araghchi condamne vivement la France pour avoir organisé un événement anti-iranien

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a vivement dénoncé la France pour avoir instrumentalisé la défense des droits des femmes iraniennes afin d’accueillir un rassemblement anti-iranien.

Dans un message publié le jeudi 26 novembre sur X, M. Araghchi a qualifié de « cirque » ce rassemblement organisé par le ministère français des Affaires étrangères et auquel a assisté le ministre français Jean-Noël Barrot.

« Un cirque devant @jnbarrot, organisé par son propre ministère », a-t-il déclaré, rapporte le média iranien en ligne Press Tv.

Mercredi, dans un message sur X, Barrot a dit que les voix iraniennes ne devaient pas être réduites au silence, déclarant que la France se tenait aux côtés des Iraniennes et des Iraniens aspirant à la justice, à la liberté et à la dignité.

Le rassemblement, organisé pour marquer la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, a été présenté comme une tribune consacrée à la prétendue défense des droits des Iraniennes.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des personnes présentes dans le public perturber les échanges et brandir le drapeau de l’ancien régime Pahlavi, renversé par les Iraniens en 1979.

Le chef de la diplomatie iranien a interpellé Barrot au sujet de la position contradictoire de Paris en matière de la liberté d’expression, exhortant le gouvernement français à se pencher sur les restrictions imposées aux Iraniens vivant en France avant de donner des leçons à la République islamique d’Iran sur les droits de ses citoyens.

« M. Barrot devrait peut-être veiller à garantir la liberté d’expression des Iraniens en France avant de nous faire la leçon sur les droits des Iraniens en Iran », a-t-il écrit.

Press TV évoque le cas de l’Iranienne Mahdieh Esfandiari, qui avait été détenue en France pendant plus d’un an en raison de ses publications pro-palestiniennes sur les réseaux sociaux, estimant que son arrestation et sa condamnation mettent en lumière la contradiction entre les allégations de Paris sur la défense de la liberté d’expression et des droits des femmes.

Mahdieh Esfandiari, une traductrice iranienne qui vivait en France entre 2018 et 2026, avait été arrêtée à Lyon en février 2025 et maintenue en détention à la prison de Fresnes pendant huit mois, avant d’être remise en liberté sous caution.

Malgré une détention provisoire prolongée, les autorités françaises ont par la suite condamné Mme Esfandiari à quatre ans de prison — dont un an de détention ferme — pour des chefs d’accusation incluant « l’apologie du terrorisme » et « l’incitation en ligne à la haine ».

Elle a fait appel du verdict et est retournée en Iran en avril 2026, après avoir été remise en liberté par les autorités françaises.

Source : Médias