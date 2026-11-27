Washington exhorte Caracas et Bagdad à se retirer de l’OPEP

L’administration du président américain Donald Trump a encouragé plus tôt cette année le Venezuela et l’Irak à envisager un retrait de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), et a empêché le Venezuela de s’acquitter de ses frais annuels d’adhésion à l’organisation, selon des sources bien informées citées par l’agence Reuters.

Ces démarches, qui n’avaient pas été rendues publiques auparavant, ont visé deux des cinq membres fondateurs de l’OPEP, constituant un défi direct inhabituel à une organisation que Trump accuse de longue date de maintenir artificiellement les prix du pétrole à un niveau élevé.

Selon des sources au fait des discussions, les responsables américains faisaient alors pression pour accroître la production pétrolière et les investissements dans les deux pays, certains craignant que les quotas de production imposés par l’OPEP n’entravent finalement ces ambitions.

Alors que les États-Unis contrôlent l’accès du Venezuela aux fonds publics à la suite de l’enlèvement de son président Nicolás Maduro en janvier, les revenus pétroliers irakiens continuent de transiter par un compte auprès de la Réserve fédérale à New York, un héritage de la guerre d’Irak de 2003.

Le département d’État américain n’a pas répondu aux questions visant à savoir s’il avait empêché le Venezuela de payer sa cotisation à l’OPEP. Il a toutefois confirmé que Washington détient l’autorité de décider de l’utilisation par le Venezuela des fonds publics, actuellement placés sur un compte géré par Washington créé après le renversement de Maduro.

Un responsable du département d’État a déclaré à Reuters : « Le département reçoit les demandes de décaissement du gouvernement vénézuélien intérimaire et les examine, notamment en les comparant à la liste des utilisations autorisées et interdites des fonds de dépôts gouvernementaux étrangers. »

Le responsable a ajouté qu’il était possible que des fonctionnaires américains de rang inférieur aient évoqué la question du retrait du Venezuela de l’OPEP avec le gouvernement vénézuélien plus tôt dans l’année, mais que « cette question ne figurait pas parmi les dossiers soulevés par les hauts responsables ».

Il a précisé que les entretiens du département d’État avec l’Irak à la même période « s’étaient concentrés sur l’amélioration des infrastructures énergétiques afin d’accroître la production et le transport d’énergie, et non sur l’OPEP ».

Le risque de fracture s’aggrave

Les démarches américaines ajoutent des pressions sur une organisation qui a déjà perdu quatre membres depuis 2019, et dont la part sur le marché pétrolier mondial a récemment atteint un niveau bas dans le sillage des perturbations causées par la guerre menée par les États-Unis et ‘Israël’ contre l’Iran, un autre membre fondateur de l’OPEP.

Dan Alamariu, analyste géopolitique en chef chez Alpine Macro, a estimé que « le risque de fracture de l’OPEP s’aggrave ».

Les Émirats arabes unis avaient annoncé leur retrait de l’OPEP plus tôt cette année, frustrés par les plafonds de production imposés par l’organisation, tandis que l’Angola, l’Équateur et le Qatar s’en étaient retirés respectivement en 2024, 2020 et 2019.

Discussions avec des responsables vénézuéliens

Cinq sources bien informées ont indiqué à Reuters que le département d’État américain avait ouvert des discussions avec des responsables vénézuéliens à Washington sur l’opportunité pour le Venezuela de quitter l’OPEP, après l’enlèvement de Maduro par les États-Unis en janvier dernier.

Elles ont ajouté que Trump souhaitait que les majors pétrolières américaines relancent la production pétrolière vénézuélienne, estimant que cela renforcerait la sécurité énergétique dans l’hémisphère occidental, et craignait que les décisions de l’OPEP en matière de politique de production n’entravent ce plan.

Deux des sources ont précisé que le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane était intervenu et avait convaincu l’administration Trump de ne pas persévérer dans cette voie. L’Arabie saoudite est le plus grand producteur de l’OPEP et son chef de file de facto. Trump a déclaré en août que la décision de quitter l’OPEP appartenait au Venezuela lui-même.

Refus irakien

Deux sources bien informées ont également rapporté que des responsables américains avaient mené des entretiens durant l’été avec le Premier ministre irakien Al-Zaidi et encouragé l’Irak à se retirer de l’OPEP, au moment où les compagnies américaines ExxonMobil et Chevron planifiaient d’importants nouveaux investissements dans le pays.

Elles ont ajouté qu’Al-Zaidi avait ensuite soulevé la question lors d’une réunion gouvernementale, mais que le ministère irakien du Pétrole l’avait convaincu de rester au sein de l’organisation et de chercher plutôt à obtenir un quota de production plus élevé au sein du bloc.

Selon ces sources, ce dossier pourrait être remis sur la table, étant donné que certaines composantes de la coalition au pouvoir en Irak sont favorables à un retrait de l’OPEP et de l’OPEP+, estimant qu’elles sont principalement sous le contrôle de l’Arabie saoudite et de la Russie.

De client à concurrent

L’OPEP a été fondée à Bagdad en septembre 1960 par des pays producteurs de pétrole cherchant à exercer un plus grand contrôle sur un marché mondial alors dominé par un petit groupe de compagnies pétrolières occidentales.

L’Irak, l’Iran, l’Arabie saoudite, le Koweït et le Venezuela ont fondé l’organisation, qui compte actuellement 11 membres. Elle a également formé une alliance avec plusieurs autres pays producteurs, dont la Russie, sous le nom d’« OPEP+ », qui tient des réunions périodiques pour fixer des niveaux de production coordonnés.

Trump a attaqué l’OPEP à maintes reprises tout au long de sa longue carrière dans les affaires et la politique, la qualifiant de cartel monopolistique réalisant des profits aux dépens du reste du monde. Toutefois, au cours de la dernière décennie, les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial de pétrole, passant ainsi du statut de client de l’OPEP à celui de son principal concurrent pour les parts de marché.

Source : Médias