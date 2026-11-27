Araghchi met en garde la Corée du Sud contre l’élargissement de sa présence militaire dans le Golfe

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a informé son homologue sud-coréen que la présence militaire étrangère dans la région du Golfe « est de nature à accroître les tensions plutôt que de contribuer à l’instauration de la paix ».

Cela intervient alors que Séoul s’apprête à élargir la zone d’opérations d’une unité relevant de sa marine pour y inclure les eaux situées au sud du golfe d’Oman.

L’ambassade d’Iran à Séoul a indiqué ce vendredi sur la plateforme « X » qu’Araghchi s’était entretenu par téléphone hier avec son homologue sud-coréen, Cho Hyun, lequel a réaffirmé que son pays n’avait pas l’intention de rejoindre une quelconque guerre ni de déployer des troupes dans le Golfe.

Le Parlement sud-coréen examine actuellement une proposition gouvernementale visant à étendre le périmètre des opérations de l’unité navale « Cheonghae » aux eaux extérieures du golfe d’Oman, « dans le but de contribuer à garantir la sécurité de la navigation des navires commerciaux du pays ».

L’unité antipiraterie Cheonghae est déployée dans le golfe d’Aden depuis 2009.

L’ambassade iranienne a rapporté qu’Araghchi avait déclaré que la présence de forces militaires étrangères « risque d’accroître les tensions et d’élargir le champ du conflit ».

De son côté, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a précisé que Cho avait expliqué que la mission de l’unité navale « consiste à garantir la sécurité de ses ressortissants et à protéger les intérêts économiques du pays ».

La Corée du Sud figure parmi les plus grands importateurs de pétrole et de gaz au monde et a importé 70 % de ses besoins pétroliers du « Moyen-Orient » en 2025, la majeure partie des cargaisons ayant transité par le détroit d’Ormuz, selon des données gouvernementales.

En septembre dernier, le président sud-coréen, Lee Jae-myung, avait exclu tout déploiement d’actifs militaires au « Moyen-Orient », estimant que cela « pourrait entraîner son pays dans le conflit », et ajoutant : « Il n’y aura aucun déploiement militaire susceptible de nous impliquer dans la guerre ou de nous y entraîner ; je peux vous l’affirmer en toute clarté, nous ne déploierons d’actifs militaires sous aucune forme que ce soit. »

Pour rappel, l’Iran avait précédemment adressé une mise en garde explicite à la Corée du Sud contre tout déploiement sud-coréen dans le détroit d’Ormuz, soulignant que toute présence ou participation militaire de la Corée du Sud aux opérations en cours dans le Golfe et le détroit d’Ormuz serait considérée comme un soutien direct à l’agression américaine et entraînerait de « lourdes conséquences ».

Source : Médias