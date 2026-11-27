Espagne : Sanchez accuse les partis de droite et d’extrême droit de manquer d’humanité sur la guerre à Gaza

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a accusé les partis de droite et d’extrême droite du pays de manquer d’humanité dans leur réaction à la guerre génocidaire menée par Israël à Gaza, lors d’un débat télévisé organisé avant les élections législatives anticipées du 29 novembre.

Sanchez, secrétaire général du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), au pouvoir, s’est opposé à Alberto Nunez Feijoo, chef du Parti populaire (PP), principal parti d’opposition, à Santiago Abascal, dirigeant du parti d’extrême droite Vox, ainsi qu’à Ada Colau, une responsable politique espagnole de gauche et ancienne maire de Barcelone, associée à l’alliance politique Sumar. Le débat était consacré à l’immigration, à la crise du logement et à la politique étrangère.

Le Premier ministre a critiqué le gouvernement régional de Madrid, contrôlé par le PP, pour avoir décerné une médaille honorifique au gouvernement israélien alors que l’offensive contre Gaza se poursuivait.

« C’est honteux », a déclaré Sanchez, accusant ses adversaires de n’avoir « absolument aucune humanité ».

Il a également interrompu Feijoo lorsque le dirigeant conservateur a qualifié les actions d’Israël à Gaza de « massacre », insistant sur le fait qu’il s’agissait d’un « génocide ».

Sanchez a averti les électeurs que l’Espagne était confrontée à un choix entre « la régression et le progressisme », affirmant que le PP et Vox souhaitaient reproduire les politiques du président américain Donald Trump et du président argentin Javier Milei.

Il a défendu le bilan économique de son gouvernement et promis une tolérance zéro à l’égard de la corruption, dans un contexte d’accusations ayant fragilisé son parti.

Feijoo, dont le parti arrive en tête dans la plupart des sondages d’opinion, a imputé au gouvernement la hausse des prix, les pressions migratoires, les scandales de corruption ainsi que deux accidents majeurs impliquant des trains à grande vitesse. Il a promis de construire un million de nouveaux logements, de réduire les impôts et de diminuer la taille de l’administration publique s’il était élu.

Abascal a placé l’immigration au centre de son intervention, imputant à l’immigration irrégulière des problèmes allant de la pénurie de logements à la pression exercée sur les services publics.

Il a affirmé que six millions d’immigrés étaient entrés en Espagne au cours des cinq dernières années et a qualifié la situation à Ceuta et dans les îles Canaries d’« occupation migratoire ». Il a également refusé de condamner les violences faites aux femmes, malgré les appels répétés de Colau en ce sens.

Colau, seule femme parmi les quatre candidats, a appelé à une redistribution plus importante des richesses, estimant que la classe moyenne espagnole se réduisait et que les inégalités sociales augmentaient.

Le débat a également mis en évidence des tensions autour de la Coupe du monde 2030, que l’Espagne coorganisera avec le Portugal et le Maroc. Feijoo a laissé entendre que l’Espagne devrait se retirer si la finale était organisée au Maroc, tandis qu’Abascal s’est opposé à toute coopération avec Rabat.

La plupart des sondages indiquent que le PP devrait arriver en tête, avec la possibilité d’obtenir une majorité parlementaire grâce à une alliance avec Vox, ouvrant ainsi la voie à un gouvernement de droite.

Source : Anadolu