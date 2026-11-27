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La Chambre des communes du Canada accepte d’examiner une pétition demandant l’expulsion de l’ambassadeur américain
27-11-2026 10:33 AM
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