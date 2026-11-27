Jabareen : les partis arabes veulent empêcher le retour au pouvoir de Netanyahu. Accords d’Eisenkot avec Golan et Lieberman. Désaccord avec Bennet

Le chef de la Liste unifiée à la Knesset israélienne, Yousef Jabareen, a déclaré jeudi qu’il était impossible de former un gouvernement alternatif à Benjamin Netanyahu sans les partis arabes, s’engageant à œuvrer pour empêcher Netanyahu et ses alliés Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich de revenir au pouvoir.

Jabareen a déclaré sur X qu’une très large majorité d’Israéliens soutient le remplacement du gouvernement de Netanyahu et souhaite mettre fin à son règne, ainsi qu’à celui de ses alliés Ben-Gvir et Smotrich, dans les plus brefs délais. Il a poursuivi : « C’est la volonté du peuple, et les dirigeants du bloc Changement doivent la respecter. »

Les partis arabes ont obtenu 19 sièges sur 120 à la Knesset, contre 48 sièges pour le bloc Changement dirigé par le chef du parti Yashar Gadi Eisenkot et 53 pour le camp de Netanyahu, ce qui rend les votes des députés arabes influents dans l’équilibre des pouvoirs lors de la formation du prochain gouvernement.

Les propos de Jabareen interviennent dans un contexte de désaccords entre les dirigeants du Camp du Changement quant à la nécessité de s’appuyer sur les votes des partis arabes pour former un nouveau gouvernement dirigé par Gadi Eisenkot, ou de former un gouvernement d’union nationale avec le parti Likoud de Netanyahu.

Jeudi, Eisenkot a conclu un accord de coalition avec Yaïr Golan, président du Parti démocrate, favorable au soutien des partis arabes, après un accord similaire avec Avigdor Lieberman, chef d’Yisrael Beiteinu.

Lieberman accepte un soutien arabe extérieur

Lieberman, qui s’était opposé avec véhémence à la formation d’un « gouvernement minoritaire » basé sur les votes des partis arabes, a opéré un revirement. Dans une interview accordée à la radio Reshet Bet, il a évoqué la possibilité de former un gouvernement la semaine prochaine, indiquant que le Judaïsme unifié de la Torah le soutiendrait et insistant sur la nécessité d’une « nette majorité juive ». Selon Tal Schneider, correspondant politique du site web Zman Yisrael, « Lieberman est désormais prêt à accepter un soutien arabe extérieur au gouvernement », étant entendu que la coalition serait élargie ultérieurement par l’intégration du Shas.

Bennet en faveur d’un gouvernement avec le Likoud

Jeudi, Naftali Bennett, chef du parti « Ensemble », a réitéré sa préférence pour un gouvernement d’union nationale avec le Likoud, dont Eisenkot prendrait la tête dans un premier temps, au lieu de former un gouvernement qui exigerait des concessions aux partis ultra-orthodoxes et dépendrait des votes des partis arabes.

Bennett a reconnu avoir rencontré Netanyahu et ses représentants ces dernières semaines, après que le site d’information Ynet a révélé ses contacts avec l’ancien ministre Ron Dermer, qui gère le canal de négociation avec Netanyahu. Bennett a déclaré qu’« Eisenkot était au courant de ces contacts ».

Accord avec Judaïsme unifié de la Torah

La chaîne de télévision israélienne Kan a révélé hier qu’Eisenkot et le mouvement Judaïsme unifié de la Torah étaient parvenus à un accord sur les principes du service militaire obligatoire. Cet accord prévoit la suppression des quotas de recrutement, un contrôle plus strict de la fréquentation des yeshivas (écoles religieuses) et l’ouverture de nouvelles voies d’accès au service militaire, notamment pour encourager les rabbins qui ne sont pas étudiants à temps plein à s’enrôler. Le site d’information Ynet a également rapporté qu’une loi temporaire de trois mois était à l’étude afin d’empêcher l’arrestation des réfractaires au service militaire, le temps que le projet de loi soit finalisé.

Netanyahu, quant à lui, mise sur l’échec des négociations entre Eisenkot et le Judaïsme unifié de la Torah, ce qui préserverait son alliance avec les partis ultra-orthodoxes et renforcerait sa position de négociation face à Eisenkot et Bennett. Mercredi, il a confié à ses proches qu’il aurait besoin d’un « miracle » pour empêcher le chef du parti Yashar, de former le prochain gouvernement, a rapporté la Société de radiodiffusion israélienne (Kan).

Eisenkot a jusqu’au 6 décembre pour former un gouvernement, avec la possibilité de prolonger ce délai de 14 jours supplémentaires par décision du président israélien.

Source : Médias