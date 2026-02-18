mercredi, 18/02/2026   
   Beyrouth 18:02
    Depuis l’ouverture du point de passage de Rafah, environ 260 patients ont quitté la bande de Gaza sur les 18 500 personnes nécessitant une évacuation (OCHA)

      La Russie impose des restrictions à Telegram suite à des avertissements selon lesquels des agences de renseignement étrangères pourraient accéder aux messages des soldats.

      Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, annonce son intention d’encourager la « migration » des Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza et d’annuler les accords d’Oslo.

      Bande de Gaza : un soldat parachutiste tué par des tirs amis dans le sud de Gaza (Médias israéliens)

