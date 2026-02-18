mercredi, 18/02/2026
Beyrouth 18:01
Axios : Des proches de Trump le mettent en garde contre une guerre avec l’Iran, et je pense que nous assisterons à une intervention militaire dans les semaines à venir
18-02-2026 13:21 PM
La Russie impose des restrictions à Telegram suite à des avertissements selon lesquels des agences de renseignement étrangères pourraient accéder aux messages des soldats.
14:36
Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, annonce son intention d’encourager la « migration » des Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza et d’annuler les accords d’Oslo.
14:34
Bande de Gaza : un soldat parachutiste tué par des tirs amis dans le sud de Gaza (Médias israéliens)
14:33