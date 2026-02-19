jeudi, 19/02/2026
Beyrouth 17:02
ع
En
Fr
Es
Articles
Spécial notre site
Médias arabes
Médias internationaux
Hezbollah
Palestine
Discours du SG
Paroles du Martyr Suprême
plus
Recherche
Hezbollah
Palestine
Discours du SG
Paroles de résistance
Paroles du Martyr Suprême
Más
vídeos
Ar
En
Fr
Es
Suscríbete para Recibir Actualizaciones Semanales
Suscribirse
Al-Manar
Qui sommes-nous
Fréquences d’al-Manar TV
Sites et Services
Al-Manar en Arabe
Al-Manar en Anglais
Al-Manar en Espagnol
WhatsApp
Channel
Qui sommes-nous
Fréquences d’al-Manar TV
Contactez-nous
Sites
Al-Manar en Arabe
Al-Manar en Anglais
Al-Manar en Espagnol
Suscríbete para Recibir Actualizaciones Semanales
Suscribirse
En raison des tensions au Moyen-Orient, l’Allemagne redéploie une partie de ses soldats stationnés à Erbil, dans le nord de l’Irak.
19-02-2026 16:20 PM
En Lien
La police britannique a arrêté Andrew Mountbatten-Windsor, pour avoir transmis des documents gouvernementaux confidentiels à Jeffrey Epstein, le délinquant sexuel condamné (BBC).
16:24
En raison des tensions au Moyen-Orient, l’Allemagne redéploie une partie de ses soldats stationnés à Erbil, dans le nord de l’Irak.
16:20
Les États-Unis font pression au sein de l’OTAN pour réduire leurs activités à l’étranger, notamment en mettant fin à leur mission en Irak et en réexaminant leur présence au Kosovo (Politico).
16:18