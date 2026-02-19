jeudi, 19/02/2026   
   Beyrouth 17:03
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    La police britannique a arrêté Andrew Mountbatten-Windsor, pour avoir transmis des documents gouvernementaux confidentiels à Jeffrey Epstein, le délinquant sexuel condamné (BBC).

      En Lien

      La police britannique a arrêté Andrew Mountbatten-Windsor, pour avoir transmis des documents gouvernementaux confidentiels à Jeffrey Epstein, le délinquant sexuel condamné (BBC).

      La police britannique a arrêté Andrew Mountbatten-Windsor, pour avoir transmis des documents gouvernementaux confidentiels à Jeffrey Epstein, le délinquant sexuel condamné (BBC).

      En raison des tensions au Moyen-Orient, l’Allemagne redéploie une partie de ses soldats stationnés à Erbil, dans le nord de l’Irak.

      En raison des tensions au Moyen-Orient, l’Allemagne redéploie une partie de ses soldats stationnés à Erbil, dans le nord de l’Irak.

      Les États-Unis font pression au sein de l’OTAN pour réduire leurs activités à l’étranger, notamment en mettant fin à leur mission en Irak et en réexaminant leur présence au Kosovo (Politico).

      Les États-Unis font pression au sein de l’OTAN pour réduire leurs activités à l’étranger, notamment en mettant fin à leur mission en Irak et en réexaminant leur présence au Kosovo (Politico).