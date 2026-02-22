dimanche, 22/02/2026   
    L’armée d’occupation israélienne a lancé ce matin 7 raids aériens et démoli des bâtiments résidentiels dans les zones où elle est déployée, dans les villes de Rafah et de Gaza, au sud et au nord de la bande de Gaza.

