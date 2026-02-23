lundi, 23/02/2026   
   Beyrouth 00:48
    Chaîne 13 israélienne : Le cabinet politico-sécuritaire se réunit ce soir. À l’ordre du jour : l’Iran, le Liban et Gaza.

      Netanyahu annonce vouloir former avec l’Inde, la Grèce et Chypre un nouvel axe face aux axes chiite et sunnite.

      Iran : Le nouveau missile antiaérien Sayyad 3-G, des missiles portables russes et des S-200… et les cibles potentielles au M-O

