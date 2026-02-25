mercredi, 25/02/2026   
    Liban : Le coût des dommages environnementaux résultant de l’agression israélienne contre le Liban a dépassé 440 M$ (Ministre de l’environnement Tamara Zein).

      Le roi Abdallah II : La Jordanie ne tolérera aucune violation de son espace aérien et ne sera pas un champ de bataille

      Fossé scientifique entre l’Iran et « Israël » : quatre fois plus d’ingénieurs iraniens et des dizaines de milliers de publications scientifiques

      L’occupation israélienne continue de menacer l’armée libanaise à Sarda, au sud du Liban

