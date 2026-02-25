mercredi, 25/02/2026   
    La Somalie et les Nations Unies alertent : 6,5 millions de personnes sont menacées de famine aiguë en raison de la sécheresse.

      Devant le Congrès, Trump se livre à un long exercice d’autosatisfaction

      L’artillerie israélienne cible la partie orientale du quartier de Zeitoun, à l’est de la ville de Gaza

      Sud-Liban : L’explosion entendue mardi soir dans la localité de Marwahin est due à la destruction d’une maison par les forces d’occupation israéliennes (Correspondant d’Al-Manar)

