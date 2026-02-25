mercredi, 25/02/2026
Cisjordanie occupée : Les forces d’occupation ont arrêté 18 Palestiniens et démoli des bâtiments à Salfit et à Jénine.
25-02-2026 17:10 PM
17:10
Le Pakistan est en état d’alerte maximale et procède à des arrestations de dizaines de personnes en prévision d’attaques suite à ses frappes aériennes en Afghanistan.
17:09
Le président israélien arrive à Addis-Abeba pour une visite officielle visant à renforcer les relations bilatérales et la coopération dans divers domaines.
17:07