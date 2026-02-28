samedi, 28/02/2026
« Israël » : L’occupation annonce l’arrêt des travaux sur plusieurs plateformes gazières israéliennes par crainte qu’elles ne soient prises pour cibles.
28-02-2026 14:15 PM
Armée israélienne : La défense aérienne n’est pas totalement sécurisée, par conséquent le respect des consignes du Commandement du Front intérieur est nécessaire.
14:49
Riposte de l’Iran : Trois nouvelle fortes explosions ont été entendues dans l’émirat de Dubaï (Reuters)
14:48
Riposte de l’Iran: L’avion « Aile de Sion » du Premier ministre israélien Netanyahu est déplacé vers une zone sûre par crainte qu’il ne soit pris pour cible par l’Iran.
14:41