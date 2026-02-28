samedi, 28/02/2026   
   Beyrouth 20:06
    Riposte de l’Iran : le ministre iranien des AE Abbas Araghchi a déclaré à ses homologues de la région : « L’origine et la source des opérations hostiles seront considérées comme des cibles légitimes. »

      Trump : Le régime iranien apprendra bientôt que personne ne doit défier la force et la puissance des forces armées américaines.

      Armée iranienne : 12 drones de combat et de reconnaissance ennemis détruits au-dessus du pays

      Sayyed Abdel Malek al-Houthi, concernant l’agression contre l’Iran : Nous agirons dans le cadre de notre préparation à toute éventualité.

