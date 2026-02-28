samedi, 28/02/2026   
   Beyrouth 23:52
    Iran : CGRI :  Nos forces sont prêtes à étendre et à approfondir leurs opérations militaires et à frapper de manière calculée les cibles ennemies fixes et mobiles dans la région.

      En Lien

      Starmer annonce l’adhésion de la Grande-Bretagne aux « opérations de défense régionales ».

      CGRI: Nous avons frappé avec précision la base aérienne Prince Sultan appartenant à l’armée américaine en Arabie Saoudite

      Médias israéliens: Mort d’une Israélienne lors de l’attaque de missiles sur Tel Aviv

