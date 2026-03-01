dimanche, 01/03/2026   
    Gardiens de la Révolution : « Nous lancerons d’ici peu nos opérations offensives les plus violentes contre l’entité sioniste et les bases des terroristes américains. »

      Riposte de l’Iran : des explosions secouent Erbil dans le kurdistan irakien

      Le mouvement des moudjahidines palestiniens présente ses condoléances pour le martyre de l’imam Sayyed Ali Khamenei

      Washington Post: Alors que l’Arabie saoudite appelait publiquement à une solution diplomatique et plaidait pour éviter une confrontation militaire, ben Salmane a passé plusieurs appels téléphoniques à Donald Trump ces dernières semaines, l’exhortant à ordonner une opération militaire en Iran.

