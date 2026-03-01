dimanche, 01/03/2026   
    Fatwa de l’Ayatollah Nouri Hamedani pour venger le sang du Guide de la Révolution, l’Imam Sayed Ali Khamenei: « Il incombe à tous les musulmans de venger le sang de leur Guide martyr auprès des auteurs de ce crime ».

      En Lien

      Liban : Déclaration du mufti Jaafari, Ahmad Qabalan, pour le martyre de l’Imam Khamenei : Nous offrons nos plus sincères condoléances à l’Imam de notre temps, le Mahdi attendu, et à tous les savants, séminaires et porteurs de l’héritage céleste et du sacrifice humain, y compris la vaste multitude des peuples fidèles à leur Seigneur, à Son Coran et à la Maison de Son Prophète.

      Le Kremlin : L’assassinat du guide suprême iranien constitue une violation honteuse de toutes les normes de la morale humaine et du droit international.

      Riposte de l’Iran : utilisation du missile balistique hypersonique Fattah pour la première fois dans les attaques sur les bases américaines. (Fars news)  

