    Forces armées iraniennes : Nous avons lancé un nouveau lot de missiles en direction de l’entité israélienne

      Autorité israélienne de radiodiffusion : Une manifestation a ciblé un bâtiment abritant des Israéliens près de l’un de nos centres de mission à Abou Dhabi, faisant des blessés parmi eux.

      Riposte de l’Iran : Le CGRI annonce avoir ciblé le porte-avions américain Abraham Lincoln avec quatre missiles balistiques.

      Ambassade des États-Unis à Bahreïn : Le personnel américain a été évacué de l’hôtel Crown Plaza après que celui-ci a été pris pour cible.

