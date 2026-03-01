dimanche, 01/03/2026   
    Autorité israélienne de radiodiffusion : Un drone ciblé un bâtiment abritant des Israéliens près de l’un de nos centres de mission à Abou Dhabi, faisant des blessés parmi eux.

      Yediot Ahronoth : l’Italie a proposé un cessez-le-feu à l’Iran qui a refusé. Trump voudrait achever l’opération militaire immédiatement.

      Riposte de l’Iran : un abri anti bombes détruit en « Israël », l’USS Lincoln pris pour cible. 3 Marines tués et 5 blessés. La base française visée à Abu Dhabi et d’autres bases

      Centcom : 3 marines américains tués et plusieurs blessés dont 5 grièvement

