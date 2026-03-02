lundi, 02/03/2026   
    Chaîne 12 israélienne : les membres du gouvernement ont été informés qu’Iran se prépare à une escalade significative des tirs de missiles vers Israël dans les prochaines heures. Une nuit tendue est à prévoir.

      Le correspondant militaire de la chaîne israélienne Channel 14: un avion se serait écrasé sur la base de la Royal Air Force britannique d’Akrotiri, à Chypre. Une forte explosion a été entendue dans la zone et les alarmes se sont déclenchées sur la base au moment du décollage des appareils.

      Reuters : La filiale d’informatique d’Amazon signale un incendie dans son centre de données aux Émirats arabes unis.

      Médias iraniens : Après l’échec des bases américaines à se protéger et l’échec du Golfe à protéger ces bases, ils se tournent maintenant vers les Européens.

